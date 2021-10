Gravina, parole dure su Cakir dopo l’errore in Milan-Atletico

Giuseppe Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’inaugurazione di un nuovo centro VAR a Lissone. Queste le sue parole:

“L’Italia è stata la prima nel mondo a lanciare l’idea della tecnologia, sia con il VAR che con la Goal Line Technology. Siamo un modello e vogliamo diffondere questo messaggio, non abbiamo paura dell’innovazione, senza togliere le valutazioni degli arbitri”.

Oltre a questo, però, si è espresso anche su Cakir, arbitro di Milan-Atletico Madrid:

“L’errore di Cakir in Milan-Atletico ha avuto un impatto sulla partita, l’Uefa ha adottato provvedimenti riconoscendo la svista. È la dimostrazione che la qualità che abbiamo in Italia è importante, ma soprattutto è importante questo nuovo orientamento, alla ricerca di giovani di qualità, un’impostazione che sta dando risultati. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, serve pazienza“.