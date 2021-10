Guai in vista per Simeone: un top player in forse per il Milan

Come comunicato dal sito ufficiale dell‘Atletico Madrid, Simeone sarà costretto a fronteggiare l’infortunio di Thomas Lemar, l’esterno francese ha subito una lesione muscolare alla coscia destra nella partita contro la Real Sociedad.

L’ex Monaco dovrà quindi sottoporsi a cure mediche e fisioterapia, oltre ai corsi di riabilitazione sportiva specializzati.

In dubbio per il Milan

Il prossimo 24 novembre si giocherà Atletico Madrid-Milan. Vedremo se il Cholo Simeone recupererà in tempo per il giocatore per il match del Wanda Metropolitano.

Oppure come da previsione dovrà pensare ad altre soluzioni.