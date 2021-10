Ibrahimovic: “Ho recuperato, sto bene. Ho un unico obiettivo”

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato nel pre-partita di Roma-Milan. Lo svedese, titolare stasera, ha commentato così, a Milan TV, il suo momento:

“Sto bene, ho recuperato. Oggi gioco, mi mancano i minuti in campo, quindi più gioco e meglio sarà. Il mio obiettivo è aiutare la squadra e vincere. Speriamo sia una bella partita per tutti, si affrontano due allenatori che vogliono vincere: Mourinho ha fatto una super carriera, per Pioli i trofei arriveranno“.

Ibrahimovic, Milan-Roma

L’attaccante rossonero è poi intervenuto anche ai microfoni di DAZN:

“Manca solo un gol ai 400 in tutti i campionati? Questo mi carica, speriamo che mi fischino, così mi sento ancora più vivo. Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita, poi quello che fa la Roma è un problema loro“.