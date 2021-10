Ibrahimovic lavora nei giorni di riposo: l’obiettivo dello svedese è uno solo

Zlatan Ibrahimovic non lascia nulla al caso. L’attaccante svedese è ancora fuori per infortunio ma non si è concesso alcuna tregua per cercare di tornare il prima possibile a segnare per il suo Milan.

Tuttosport rivela infatti che Ibra ha deciso di allenarsi anche nei giorni di riposo concessi da Pioli durante la pausa per le Nazionali avendo come obiettivo quello di giocare in Champions League contro il Porto.

La sua ossessione sono diventati i 100 gol con la maglia del Milan (ora è a quota 85) e i continui stop non lo aiutano a superare questa cifra: per questo sta lavorando molto sul suo fisico così da evitare altri infortuni ed essere utile alla causa.