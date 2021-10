Ibrahimovic-Svezia: la scelta sulla convocazione!

Qualche giorno fa a Milanello arrivò una notizia davvero poco confortante sia per la società rossonera che per i tifosi del club di via Aldo Rossi: la convocazione di Ibra in nazionale.

Zlatan, tornato nella terza giornata di campionato per poi infortunarsi nuovamente, non aveva ancora lasciato trapelare quale fosse la sua scelta definitiva sulla convocazione, ma ora sembrerebbe essere arrivata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic rimarrà a Milano in accordo con lo staff tecnico svedese dando priorità al Milan e rinunciando alla sua nazionale.

Una buona notizia per tutto l’ambiente rossonero che ora potrà avere una preoccupazione in meno e potrà tornare a sorridere.