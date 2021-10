Il giornalista Dario Massara a Sky Sport ha parlato del Milan, in particolare dell’importanza del ritorno di Brahim Diaz dopo la situazione legata al Covid.

LE SUE PAROLE

“Il suo recupero è molto importante. C’è bisogno del colpo del singolo e Brahim è un giocatore che ha quel colpo lì, in un momento in cui Ibra fatica a diventare protagonista e Giroud ci sta arrivando. Il Milan è lì su, ma non ha ancora giocato tutte le sue carte.”