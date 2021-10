Il giornalista ne è sicuro: “In Champions League sarebbe meglio non arrivare terzi”

Franco Ordine, Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, ha commentato il percorso fatto finora dal Milan in Champions League. Secondo il giornalista, così come secondo molti tifosi, sarebbe meglio essere eliminati senza giocare l’Europa League, così da potersi concentrare sul campionato, come fatto dall’Inter lo scorso anno. Le sue parole:

AC Milan, Leao, Kessié

“Milan girone finito e devo dire che sarebbe meglio non arrivare terzi. Abbiamo l’esempio illuminante dell’Inter dello scorso anno che da gennaio ha messo la marcia più alta ed è arrivata in fondo staccando tutta la concorrenza”.