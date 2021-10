Il Milan guarda all’attacco: ecco un bomber da Champions

Mercoledì è forse arrivata la consacrazione nel grande calcio con la doppietta nella sfida Champions contro il Barcellona. Darwin Núñez è tra i giovani attaccanti più forti e promettenti d’Europa. Il talento uruguaiano classe ’99 in forza al Benfica, abbina un’ottima tecnica a un fisico importante. Il fiuto del gol cresce costantemente. In questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 7 presenza.

Darwin Núñez esulta dopo il gol al Barcellona in Champions

La sua crescita e il suo talento non sono passati inosservati agli occhi dei grandi club in Europa. Oggi il quotidiano portoghese Record ha titolato: “Darwin nel mirino”. Per la stella del Benfica ci sarebbe anche il Milan. Ulteriore conferma arriva oltre manica. Anche il Daily Star riporta l’interesse concreto del club rossonero per Núñez. Operazione che sarebbe in perfetta linea programmatica anche pensando all’età degli attuali attaccanti a disposizione di Pioli. Trattavi tutt’altro che semplice. La difficoltà è data non soltanto dall’alta valutazione del calciatore. È numerosa la concorrenza. Su Núñez ci sarebbero anche Atletico Madrid e Manchester United