“Il Milan ha vinto grazie alla classe di Ibra”, le parole del noto giornalista

Intervenuto ai microfoni di Milan TV Luca Serafini si è espresso in merito alla prestazione di Zlatan Ibrahimovic in Bologna-Milan, spiegando come lo svedese sia stato decisivo ai fini del risultato.

Le parole

“In questa fase della sua carriera, Ibra deve scegliere le partite da non giocare dall’inizio. La sua prestazione è aggrappata alla sua classe, da fermo ha fatto l’assist a Leao e poi nel finale ha segnato il gol del 4-2, ma si vede che è ancora indietro di condizione. Con il Bologna in 9, Ibra usciva troppo dall’area, io volevo lui e Giroud entrambi in area di rigore pronti a sfruttare i cross degli altri”.