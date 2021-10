Il Milan mette nel mirino il baby fenomeno della MLS

Il Milan continua la sua politica puntando su calciatori giovani da far crescere nel club rossonero. Per questo la società ha messo nel mirino un attaccante americano attualmente in forza al Dallas FC, che milita in MLS: il suo nome è Ricardo Pepi.

Su di lui c’è un’enorme concorrenza che conferma le buone qualità del calciatore. Oltre al Milan, anche Juventus, Wolfsburg e Ajax si sono dimostrate interessate al talento classe 2003.

Il giovane texano ha impressionato tutti nell’ultimo anno grazie ai 13 gol e 2 assist stagionali in 27 presenze. Si tratta di un centravanti dinamico e che sa farsi trovare pronto quando si trova in zona gol. Non a caso, nonostante i suoi 18 anni, si trova già nel giro della nazionale maggiore con la quale ha debuttato lo scorso 8 settembre realizzando 1 gol e servendo 2 assist ai compagni nella vittoria per 1-4 sul campo dell’Honduras.

Tra le sue caratteristiche si notano l’abilità nello smarcarsi e la velocità che gli permette di essere molto pericoloso quando si trova a campo aperto. Pepi, inoltre, partecipa molto alla costruzione dell’azione che poi spesso sa come finalizzare.

Il Dallas FC è talmente pazzo del suo baby fenomeno da aver aggiunto il suo nome sul profilo twitter ufficiale accanto al nome del club.