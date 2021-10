Il Milan pensa al fantasista: può arrivare a parametro zero

Questa sera alle ore 21 andrà in scena il match tra Milan e Porto valevole per la terza giornata del girone di Champions League.

Le due squadre sono entrambe obbligate a vincere se vogliono avere qualche possibilità di passare il turno, ma a poche ore dal fischio d’inizio potrebbe non essere solo la gara di stasera ad intrecciare i destini dei due club.

CORONA, PORTO, MILAN

Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Francisco Sebe, a sua volta intervistato da TMW, il Milan non avrebbe smesso di seguire ‘El Tecatito‘ Jesus Corona, accostato parecchie volte ai rossoneri quest’estate.

Questa volta, però, lo scenario che potrebbe palesarsi sarebbe diverso: il fantasista messicano, infatti, è prossimo alla scadenza di contratto e non vorrebbe rinnovare.

La situazione porterebbe il giocatore a lasciare Oporto a parametro zero, come evidenziato dalle parole del giornalista portoghese: “Non credo che le due società ne riparleranno stasera, penso che tutte le parti saranno concentrate sulla gara. Conta tantissimo. In più Corona potrebbe partire a parametro zero a fine stagione qualora non rinnovasse“.