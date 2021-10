Il Milan rimane sempre vigile su Andrea Belotti: le ultime

Il futuro di Andrea Belotti sembra deciso già da diversi mesi e si sta sempre di più delineando. Belotti e il Torino potrebbero già separarsi nel mese di gennaio.

Il Gallo non ha accettato l’ultima proposta di rinnovo fattagli da Cairo: i granata sarebbero così costretti a cederlo in inverno per non perderlo a parametro zero in estate.

Milan Belotti Torino

Tuttavia, Tuttosport scrive che in casa Torino non si sono ancora arresi: Juric e i tifosi provano a convincere Belotti a fare una scelta di “cuore”, termine che viene subito associato al mondo granata.

Il Milan resta sullo sfondo, sempre con occhio vigile perché le condizioni fisiche di Ibra non ammettono negligenze. La dirigenza dovrà essere preparata nel caso a operare sul mercato e Belotti è già da tempo nella lista di Maldini e Massara.