“Il rinnovo dipende da molte cose”: il tecnico parla così dell’obiettivo rossonero

Il nome di Alexandre Lacazette potrebbe essere uno dei nomi chiave del prossimo mercato visto che il suo contratto è in scadenza.

L’attaccante dell’Arsenal è tra i possibili partenti e molte squadre italiane, tra cui il Milan, hanno messo gli occhi su di lui.

Il suo tecnico Mikel Arteta ha parlato così dell’argomento:

“Il rinnovo dipende da molte cose, non solo dalla volontà. Lacazette è un nostro giocatore e lo tratto come qualsiasi altro calciatore. Il fatto che ha solo un anno di contratto non mi porterà a trattarlo diversamente. Questo si può verificare in qualsiasi club, è una situazione che devi saper affrontare. Proposta di rinnovo? Non lo direi. Tutto è possibile”