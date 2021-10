Infortunio Rebic, le condizioni del croato in vista di Porto-Milan

Nella splendida rimonta di ieri sera contro il Verona, il Milan nel primo tempo ha dovuto sostituire Ante Rebic al 35′ per una distorsione alla caviglia sinistra. Il croato aveva già subito nella rifinitura un colpo alla caviglia, costringendolo a terminarla anticipatamente. Ma poi il problema era rientrato.

Rebic Porto Milan

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Pioli spera di recuperare Rebic per l’impegno di Champions contro il Porto martedì, ma l’infortunio lo pone in forte dubbio per la convocazione. Fosse realmente così, il Milan si ritroverebbe di nuovo con il reparto offensivo dimezzato.