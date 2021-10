Ivan Gazidis di nuovo a Milano: “Questa è casa mia”

Successivamente al tempo trascorso a New York per le cure al carcinoma alla gola, l’Ad del Milan Ivan Gazidis ha fatto nuovamente ritorno a Milano, dove proseguirà la convalescenza.

Gazidis ha voluto ringraziare tutto il mondo Milan – in questi mesi sempre vicino a lui – con una lettera in cui ha espresso tutta l’emozione nel tornare nella città che ama. Di seguito il testo completo.

Gazidis Milan Milano

“Cari Colleghi,

come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l’incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano. Sono anche lieto di essere riuscito a rispettare i miei doveri professionali durante questo periodo di trattamenti e cure molto delicate e impegnative, soprattutto grazie al vostro impegno e contributo. Mi riempiva di orgoglio vedere i continui progressi fatti, dentro e fuori dal campo. Ora affiderò la mia convalescenza alle mani esperte dell’incredibile team dello IEO qui a Milano. Nonostante ci sarà ancora molta strada da fare per arrivare al completo recupero, rimango assolutamente fiducioso, e sono convinto potremo ritrovarci presto insieme di persona. Nel frattempo, stiamo individuando una data nelle prossime settimane per rivederci virtualmente in una Town Hall, per potervi salutare tutti e parlarci direttamente, dopo questo periodo di lontananza, seppur solo fisica.

Sempre Forza Milan, Ivan“.