Juric in conferenza: “Milan più forte di Juve e Napoli? Vi dico la mia”

Ivan Juric, si è espresso così nel corso della conferenza stampa post Milan-Torino, match vinto dai rossoneri grazie alla rete di Giroud:

Sulla prestazione del Torino:

“C’è stato sicuramente un passo avanti a livello di gioco, nel capire come sfruttare le superiorità numeriche. In questo momento se posso fare un piccolo rimprovero è nella zona gol”.

Sul livello del Milan rispetto a Napoli e Juve:

“Sono tre ottime squadre, non vedo differenza. Più o meno sono dello stesso livello”.

Sui progressi della squadra:

“So da dove sono partito. Sono venuto perché volevo il caos, sono arrivato in una situazione di caos ma ho buone risposte dalla squadra. Sono preoccupato per i pochi punti ma la crescita è quella giusta. Dobbiamo crescere, mettere mattoncini. Questo è un processo per arrivare poi molto in alto”.