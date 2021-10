Kjaer a Milan TV: “Io sto bene. Stasera partita importante. Ecco la nostra forza”

Simon Kjaer torna in campo dal 1′ minuto. Nel pre partita ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole: “Lo scorso anno era una partita molto determinante per società e tifosi. Siamo arrivato ad un obiettivo positivo dopo una lunga stagione. Stasera sarà un’altra partita, contro un avversario che crea sempre problemi e che è in Champions League da quattro anni. Stiamo bene, stiamo crescendo ogni partita e abbiamo un’ottima qualità nel gruppo”.

Le sue condizioni: “Sto bene, altrimenti non sarei stato qua. Purtroppo con tutte le partite dell’anno scorso, l’Europeo… Bisogna usare la testa, ci saranno un sacco di partite. Ma ora sto bene”.

Un pensiero alla sconfitta contro l’Atletico: “Contro l’Atletico abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra nei primi 30 minuti, poi ci sono piccoli episodi che nel calcio succedono. Siamo sulla strada giusta, è un lavoro che va avanti da un anno e mezzo. Ora abbiamo una base che dà tranquillità e dà la possibilità di prvare nuove cose e migliorare”.