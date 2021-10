Kjaer guarda al futuro ma anche la società ha le idee chiare

Simon Kjaer è diventato uno dei pilastri del Milan nonostante sia arrivato ad una cifra praticamente irrisoria dall’Atalanta. Il suo azzeccato acquisto ha portato la difesa rossonera a rinforzarsi notevolmente e un suo addio è impossibile.

Il Corriere dello Sport rivela infatti che la società vuole assolutamente rinnovare il contratto del danese per assicurarsi la prosecuzione dell’eccellente coppia formata con Tomori. Presto inizieranno i discorsi e si preannuncia molta facilità nel trovare un accordo.

La volontà di Kjaer infatti è quella di legarsi al Milan e continuare a dare tutto per la causa: entrambe le parti vogliono continuare l’avventura insieme e su tali basi non ci sono dubbi che problemi non ce ne saranno.