Kjaer: “Voglio restare al Milan per tutta la carriera. Vi dico se credo allo scudetto!”

Simon Kjaer, fresco di rinnovo fino al 2024 con il Milan, è stato intervistato ai microfoni di SportMediaset. Le parole:

LO SCUDETTO – “Ci crediamo al 100%, io non ho dubbi su quello. Se non hai la forza e il coraggio di avere sogni, non vinci mai. Siamo più forti e maturi rispetto allo scorso anno e abbiamo una fame che è difficile da trovare”.

fonte Getty Kjaer

ERIKSEN – “Non ho salvato una vita, ho dato una mano come tutti i miei compagni di squadra. La cosa che mi fa stare sereno è che lui sta bene”.

IL RINNOVO – “È stata un’emozione per me allungare il contratto. È la società con cui voglio stare tutta la carriera. Ho sempre avuto la mentalità che posso imparare e migliorare ogni giorno. Quando non crederò più in questa cosa, dovrò smettere di giocare”.