La brutta copia di Leao: ieri l’attaccante non è riuscito a brillare

TuttoSport, nell’edizione odierna, si è soffermato sulla prestazione non sufficiente di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato protagonista di una prestazione non particolarmente brillante, così come l’intera squadra rossonera.

Rafael Leao, Atalanta, Milan

“La punta non decolla mai: è la brutta copia di Leao“: titola così il quotidiano, sottolineando che ci si aspettava una prestazione di maggior qualità da parte dell’attaccante. I tifosi, viste le pesanti assenze, si affidavano alle sue capacità, ma l’attaccante, ieri sera, non è riuscito a brillare.

Complice una gara difficile (e un Milan sottotono), il portoghese non è riuscito a replicare quanto fatto nelle ultime partite e non è riuscito a fare la differenza nel corso del match.