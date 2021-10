L’ex bandiera della Juve esalta il Milan: “Questi sono numeri impressionanti”

Intervenuto a Pressing per analizzare il turno infrasettimanale di campionato, l’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha elogiato la squadra di Pioli, al comando della classifica insieme al Napoli.

I rossoneri sono primi in campionato, a quota 28 punti, e finora non hanno ancora perso: 0 sconfitte, 1 solo pareggio e ben 9 vittorie per il Diavolo.

Sono numeri, questi, che l’ex bandiera della Juventus ha definito “impressionanti”.

Tacchinardi, Juventus, Milan

LE PAROLE

“Ho letto delle critiche dopo il Torino. Il Milan sta giocando ogni tre giorni, ma ora vince anche le partite sporche. Il Torino ha fatto una grande partita, ma merito anche al Milan che sta avendo numeri impressionanti“.

“Nove vittorie e un pareggio nelle prime 10 – aggiunge durante la trasmissione – sono davvero tantissima roba“.