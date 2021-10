L’ex giocatore esalta i rossoneri: “Lo spirito fa la differenza”

Simone Tiribocchi, ai microfoni di DAZN, ha commentato la rimonta dei rossoneri contro il Verona ed ha sottolineato l’importanza dello spirito che si è venuto a creare in casa Milan. Le sue parole:

“Questo Milan ha fatto il record di punti per l’avvio in campionato, lo sottolineiamo perché secondo me è il gruppo che fa la differenza in questa squadra. È vero che mancavano tanti giocatori, ma chiunque entra poi sa quello che deve fare, fa la differenza e si mette a disposizione. Castillejo che sembrava partente oggi è stato tra i migliori in campo, quando entra ci mette il cuore. Il gruppo fa la differenza e poi c’è Pioli, che è il comandante“