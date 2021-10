L’ex Milan: “Rimonta? Prova di forza. Vi dico la mia su Castillejo”

Il Milan rimane in scia del Napoli in Serie A grazie alla splendida vittoria di ieri in rimonta contro l’Hellas Verona.

Dopo l’importante rimonta di ieri sera, l’ex Milan Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di DAZN elogiando la squadra di Pioli.

Montolivo, Milan, Verona

Le sue parole: “È stata una prova di forza. Il Milan aveva tanti problemi, tanti infortuni. Alla fine bene Castillejo, anche gli abbracci dei ragazzi nei suoi confronti. In questi primi mesi è stato un po’ penalizzato”.

“La condizione psicologica del Milan al 2-0 del Verona era complicata, rimettere in piedi questa partita è stato un grande segnale di forza”.