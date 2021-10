L’ex Milan si sfoga: “Non ho quasi mai giocato nel mio ruolo!”

L’ex attaccante del Milan Fabio Borini attualmente al Fatih Karagümrük in Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza con il Milan.

Borini con la maglia rossonera ha siglato 4 reti in 51 partite, non riuscendo a lasciare il segno come avrebbe voluto.

LE SUE PAROLE

“Le mie qualità venivano messe in secondo piano per il bene della squadra, e in pochi hanno sottolineato il fatto che non ho quasi mai giocato nel mio ruolo, ma ho le spalle larghe”