L’ex portiere: “Donnarumma? Scelta legittima, non è andato a giocare nel Canicattì”

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, Angelo Peruzzi ha parlato anche a proposito di Gianluigi Donnarumma. Queste le parole dell’ex portiere.

“Non è andato a giocare nel Canicattì, ma nel PSG. Ha fatto una scelta professionale, legittima, e se ne è assunto la paternità”.

“Per i tifosi del Milan ha tradito, io non posso essere nella loro testa e penso anche che non abbiano l’obbligo di comprendere le ragioni di Donnarumma“.