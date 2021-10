Maignan, il giudizio dell’ex portiere di Serie A su di lui

Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato in Serie A con le maglie di Palermo e Chievo, durante la trasmissione radiofonica Tutticonvocati ha espresso il suo parere sul portiere del Milan Mike Maignan, elogiandone la capacità di adattamento che sta dimostrando al campionato italiano.

Sorrentino, Maignan

Queste le sue parole: “Mi piace il portiere dentro la partita come lo ero io, ma io giocavo in squadre che lottavano per non retrocedere, in una squadra come il Milan è diverso. Maignan però lo vedo partecipe, posso dire che è una gran cosa essendo al primo anno in Italia.”