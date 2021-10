Maldini è sicuro: “Abbiamo fatto delle scelte rischiose”

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Milan. Queste le parole dello storico ex capitano del Milan:

Sulle dichiarazioni di Mourinho: “Mi fa piacere. C’è sempre voglia di vincere quando si è avversari, ma c’è grande rispetto. Ci siamo sentiti anche quando mi sono allontanato dal calcio. Lui è un fenomeno mediatico e quello che ha fatto nella sua carriera resterà nella storia del calcio“.

Sul mercato: “Abbiamo fatto tutte scelte rischiose, abbiamo cercato giocatori di talento che non avevano ancora avuto modo di dimostrarlo, come Theo Hernandez o Brahim Diaz. Tonali? Chi lo aveva visto in campo sapeva che era una questione di tempo, il prestito non gli ha giovato. Ci sentiamo molto più forti e completi dell’anno scorso, siamo maturati“

Sul futuro di questo Milan: “La mentalità è stata importantissima per i risultati raggiunti. Il Milan ha nella storia il carattere per arrivare alla dimensione delle top europee, il percorso può essere più veloce di quanto ipotizzato, tutto sta nel trasmettere la voglia di tornare quelli di un tempo. Scudetto? Sappiamo che in campionato ci vuole la continuità, poi un passo falso ci può anche stare, non si può pensare di vincere tutte le partite“.