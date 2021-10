Maldini: “Vogliamo migliorare ancora la classifica. Ibra? Tornerà dopo la sosta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Atalanta-Milan, Paolo Maldini ha detto la sua sugli obiettivi del club. Il direttore rossonero ha parlato anche degli infortuni di Ibrahimovic e Giroud:

“La nostra idea è quella di migliorare ancora rispetto all’anno scorso. Al Milan conosciamo la differenza, sottile ma importante, tra piazzarsi bene e vincere. Il gol di Daniel? Io esulto al gol di qualsiasi nostro giocatore, ma il suo mi ha creato dentro un’emozione particolare, anche paterna. Conosco le difficoltà e le pressioni che sta vivendo“

Maldini – Milan – Atalanta

“Ibra? Non ha lesioni ma solo dolore al polpaccio. Lui, insieme a Giroud, Bakayoko e Krunic dovrebbero rientrare dopo la sosta. Zlatan dovrà decidere insieme al mister quale partite giocare e in quali riposare. Kessie titolare? Cerchiamo sempre di mettere i migliori in campo“.