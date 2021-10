Marani: “Il Milan si è rafforzato senza di lui”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato della situazione portieri del Milan, in piena emergenza dopo l’infortunio di Mike Maignan:

“Maignan è una assenza pesante, come quella di Theo Hernandez. Il terzino francese è stato fatto crescere in questo modo sia da Stefano Pioli che dalla società, anche grazie alla capacità di averlo preso in anticipo. Pioli ha messo davanti il gruppo, e il gruppo è stato più forte dell’assenza di Ibrahimovic e più forte dell’assenza di Donnarumma.

Donnarumma, Milan, Marani

La cessione di Donnarumma ha rafforzato il gruppo, non l’ha reso più debole. Sanno che ce la possono fare anche senza Donnarumma, cessione che ha fatto compattare il gruppo, e hanno un motivo in più per dimostrarlo“.