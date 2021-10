Mercato Milan, a gennaio subito un talento dalla Ligue 1

Il Milan riflette sulla preparazione della strategia per il mercato: a gennaio la dirigenza si dovrebbe muovere per offrire una valida alternativa a Diaz come trequartista, in vista della seconda parte di stagione.

In base a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i nomi sulla lista di Maldini e Massara per tal proposito sono già noti e vengono dalla Ligue 1: Il primo è Adli, già acquistato per la prossima stagione: il talento in prestito al Bordeaux potrebbe approdare anticipatamente a Milano di qualche mese.

Faivre mercato Milan

Il secondo è Faivre, che il Milan ha provato a prendere in estate, salvo desistere per il prezzo richiesto dal Brest, 15 milioni di euro. Se le pretese dovessero scendere, i contatti potrebbero ravvivarsi subitamente.