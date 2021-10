Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Sinisa Mihajlović ha parlato della sconfitta del Bologna contro il Milan in 9 contro 11. Le sue parole:

“In 11 siamo stati superiori al Milan. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, siamo una squadra forte. Abbiamo perso, ma abbiamo vinto in tutto, giocare tutto questo tempo con 2 in meno è davvero dura. C’è il rammarico, senza il gol di Bennacer non so come sarebbe finita.”