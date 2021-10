Il Milan guarda in Sud America, ma attenzione alla concorrenza

Aumenta la concorrenza per il gioiellino del River Plate, Julian Alvarez. Oltre al Milan infatti, anche Bayer Leverkusen e Aston Villa avrebbero messo gli occhi sull’attaccante. Come si legge su BBC, tutte e tre le squadre avrebbero mandato degli osservatori per attenzionare il classe 2000.

La stagione stratosferica con ben 15 goal e 13 reti in 38 presenze, non è passata inosservata alle big europee. Per Alvarez potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria asta, così come per Yuri Alberto.

Milan Yuri Alberto Internacional

Brasiliano classe 2001, ha siglato la bellezza di 18 reti con la maglia dell’Internacional. E il rossonero, che ora indossa nel club sudamericano, potrebbe accompagnarlo anche in Europa. Il Milan sarebbe anche sulle sue tracce, pronto ad affondare il colpo decisivo.

Julian Alvarez o Yuri Alberto, Argentina o Brasile, Maldini studia la prossima mossa: il nuovo talento può arrivare dal Sud America.