Milan, da Messias a Florenzi: il punto sugli infortunati

Stagione difficile per il Milan dal punto di vista fisico. La squadra di Pioli dovrà affrontare un Tour de force importante, senza tanti giocatori fermi ai box.

Su tutti, il portiere Maignan che rientrerà nel 2022. Il KO del francese ha costretto il Milan a prendere Mirante dagli svincolati.

Maignan Infortunati Milan

Milan che dovrà fare a meno anche dei due nuovi rinforzi arrivati nel mercato estivo: Alessandro Florenzi e Junior Messias.

Per Messias problema al retto femorale che lo terrò ai box per almeno un mese. Per Florenzi invece pulizia del menisco: l’ex Roma e PSG tornerà tra 20 giorni.