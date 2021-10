Milan, domani la partenza verso Porto: il programma della vigilia

Il Milan sta vivendo due stagioni parallele, tra campionato e Champions League. Se in campionato i rossoneri volano in classifica, in Europa sono ancora a zero punti.

Dopo la bella vittoria in rimonta di ieri i rossoneri puntano a portare a casa i primi punti anche in Champions. Competizione dove dopo Atletico e Liverpool, sono ultimi nel girone.

Milan Champions League Porto

Come riportato da acmilan.com, alla vigilia di Porto-Milan, domani i rossoneri sosterranno una seduta mattutina d’allenamento a Milanello.

Nel pomeriggio alle 14 conferenza stampa di Pioli e Rafael Leao. Questo il programma della vigilia di Champions League.