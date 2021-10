L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha spento le voci di mercato degli ultimi giorni su presunto interessamento da parte di Milan e Barcellona per Jesse Lingard:

fonte: Getty Lingard United

“Vogliamo prolungare il suo contratto perché lo consideriamo un giocatore importante per noi. Ora dipende da lui, e forse anche da me: merita più tempo in campo”.