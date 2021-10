Il Milan tenta il giocatore: può arrivare a parametro zero

I rossoneri guardano al futuro.

La situazione

Il progetto Milan è volto alla valorizzazione dei giovani giocatori. Gli esempi più eclatanti sono senza dubbio Tonali e Leao, ma anche Daniel Maldini.

In quest’ottica di prospettive future, ecco che i rossoneri stanno visionando un giocatore del Marsiglia. Il giocatore in questione è Boubacar Kamara, mediano francese classe ’99, che può essere impiegato anche come difensore centrale.

Boubacar Kamara, Marsiglia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com l’ultima offerta per il rinnovo del giocatore, è stata rispedita al mittente dai suoi agenti.

Sempre secondo il quotidiano online il Milan avrebbe già un accordo di massima col calciatore. Non c’è però nulla di scritto o definito. Maldini e Massara stanno prendendo tempo per fare nuove valutazioni tecnico tattiche per capire se chiudere l’operazione.

Nel frattempo, il club deve stare attento: Kamara ha corteggiatori anche in Premier League.