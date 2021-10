Milan, Pioli pensa al turnover: un titolarissimo va in panchina

Tour de force importante in arrivo per il Milan che tra campionato e Champions League dovranno dosare le forze e i tanti infortuni non aiutano Pioli.

Dopo aver perso Maignan per infortunio e Theo Hernandez a causa della positività al Covid, il tecnico rossonero prepara del turnover in vista dei prossimi impegni.

Milan Kjaer Pioli

Come riportato da Calciomercato.com, infatti contro il Verona riposerà Kjaer. Il difensore danese reduce da una grande stagione sarà preservato.

Riposo in vista della sfida di Champions contro il Porto, partita cruciale per il girone. Contro il Verona toccherà a Romagnoli dall’inizio insieme a Tomori.