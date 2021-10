“Per lo Scudetto c’è anche il Milan”, la dichiarazione del giocatore

Dopo le parole di Zlatan Ibrahimovic sul discorso Scudetto, adesso arrivano conferme anche da altri giocatori. Uno di questi è Eljif Elmas, trequartista del Napoli, che ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli proprio di questa tematica. Ecco le sue parole:

Elmas Milan Scudetto

“Stiamo lavorando bene con il mister e con i compagni. Con Spalletti sono cambiate molte cose. Pensiamo da gruppo e non da individui singoli. Scudetto? Ci sono rivali attrezzate come Milan e Inter, non si saprà niente fino alla fine”.