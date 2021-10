Milan-Torino, Jurić a sorpresa: esclusione eccellente

La decima giornata di questo campionato propone l’anticipo serale tra Milan e Torino, match che si disputerà a San Siro.

Il Milan vuole salire in testa alla classifica in solitaria, in attesa che il Napoli giochi il posticipo contro il Bologna. I granata, invece, vogliono dare continuità al successo contro il Genoa, provando a piazzare un colpaccio che varrebbe l’approdo nella prima metà di classifica.

Jurić, Milan-Torino, formazione

Nella testa di Jurić balena l’idea del colpaccio. Un’idea da conseguire con una formazione, che dovrebbe prevedere qualche cambiamento: i due esterni titolari Singo e Ansaldi dovrebbero cedere il posto a Vojvoda e Ola Aina; sulla trequarti, Praet dovrebbe sostituire Linetty, affiancando così Brekalo. Tuttavia, la vera sorpresa sta nella punta da supportare.

Le ultime notizie danno Sanabria in vantaggio su Belotti, che ancora una volta dovrebbe accomodarsi in panchina.