Mourinho elogia Ibrahimovic e il Milan: le sue parole

Mourinho ha parlato, ai microfoni di MilanTV, del match che comincerà tra pochi minuti e, in particolare, si è soffermato sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan. Le sue parole:

Mourinho, Ibrahimovic

Sulla partita: “Non so se sarà decisiva. Ogni partita è decisiva, ogni punto è importante. Vedremo a fine stagione”

Sulla formazione: “Ci sono squadre che non hanno problemi nel fare 5 cambi al minuto 60. Noi abbiamo un profilo diverso e giochiamo col potenziale che abbiamo; in panchina abbiamo giocatori che possono aiutarci a gara in corso”

Su Ibrahimovic: “Non è Ibrahimovic, lui è incredibile ma c’è il Milan, non possiamo essere concentrati solo su Ibra. Deve stare il più lontano possibile dall’area di rigore, lì conosce tutti i centimetri“.