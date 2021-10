Mourinho si rifiuta di rispondere alle domande: “Una mancanza di rispetto”

Josè Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale di Roma-Milan. L’allenatore giallorosso non ha voluto rispondere a nessuna domanda, commentando così la partita:

“Complimenti al Milan, non voglio dire di più perché se parlo domenica non sarò in panchina. Mi fa arrabbiare la mancanza di rispetto verso i tifosi e verso chi ama la Roma. Altri non hanno il rispetto che abbiamo noi“.

In conferenza stampa, poi, Mourinho ha spiegato così la situazione al termine della partita, persa 1-2 dalla sua squadra:

“Ho fatto uno sforzo, con tutti i calciatori a non aspettare l’arbitro fuori dalla sua porta“.