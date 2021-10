“Nel Milan tutti partecipano in campo e fuori, nella Juventus no”: le dure parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato, fra le altre cose, dell’avvio di campionato di Milan e Juventus. L’ex portiere ha elogiato il lavoro svolto dalla società rossonera, mentre ha utilizzato parole dure nei confronti di quella bianconera. Le sue parole:

Maldini, Gazidis e Massara

Sul Milan: “Nel Milan vedo un progetto in divenire, nella Juventus no. Da una parte c’è una società che, per le possibilità che ha, fa acquisti o lascia andare via dei giocatori con idee chiare, per costruire la squadra del futuro. Dall’altra parte hanno preso un allenatore per 4 anni ma non vedo unità d’intenti tra parte tecnica e societaria. Nel Milan vedo tutti che partecipano in campo e fuori, nella Juventus non vedo che partecipano tutti empaticamente in campo”.

Sulla Juventus “Che vinca lo Scudetto non penso a questo punto possa farlo. Difficile recuperare questo gap. Vero è che da un punto di vista societario non è più la Juve di un tempo, e questo porta scompensi all’interno di un gruppo in costruzione. Allegri conosce la macchina, ma se era bravo non stava fermo due anni“.