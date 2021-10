Non solo Fonseca e Favre per la panchina del Newcastle. La lista, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb includerebbe anche un ex Milan: Gennaro Gattuso.

Gattuso Milan Newcastle

Negli ultimi giorni sarebbe stato il superprocuratore Jorge Mendes a proporre il profilo di Gennaro Gattuso, rimasto senza panchina dopo la questione Fiorentina di questa estate.

Nel giro di due settimane dovrebbe essere ufficializzato il sostituto di Bruce.