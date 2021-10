A sorpresa, Sandro Tonali non partirà con la Nazionale di Mancini. Il centrocampista del Milan, che era pronto per la sfida con la Spagna, tornerà ancora in under 21, secondo il volere di Nicolato.

Tonali, Italia, Under 21

Non una scelta esclusivamente del CT Mancini, quindi, bensì un accordo studiato tra i due allenatori per gestire al meglio le rose delle due squadre.

Al suo posto, Mancini porterà via Federico Dimarco dell’Inter.