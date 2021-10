Nuovo nome per l’attacco: Maldini prova il colpo dalla Svizzera

L’esigenza di acquistare un attaccante per il dopo Ibra continua ad esserci nonostante l’arrivo di Giroud e Pellegri, ragion per cui Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo numero 9 per il futuro.

Dopo i nomi circolati nelle ultime settimane di Belotti e Lucca, il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi sul bomber brasiliano che gioca in Svizzera: si tratta di Arthur Cabral.

Il centravanti ex Palmeiras va in scadenza di contratto nel 2023 con il Basilea, e questo potrebbe spingere il club svizzero ad accettare un offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

I numeri del brasiliano sono da capogiro, è il miglior realizzatore europeo della stagione 2021-2022: con il gol segnati ieri in Conference League contro l’Omonia Nicosia, infatti, ha raggiunto quota 21 gol in 19 partite.

Il Milan continua a monitorarlo in cerca di un’occasione.