Milan, numeri pazzeschi in Europa! Il primato raggiunto con l’Atalanta

La marcia del Milan continua imperterrita, nemmeno l’Atalanta di Gasperini è riuscita a fermare il Diavolo in questo inizio di campionato. Con la partita di ieri sera, i rossoneri hanno raggiunto un nuovo record nei top 5 campionati europei.

Dal 2020/2021, infatti, il Milan è la squadra che ha racimolato più vittorie in trasferta. In ventitrè partite giocate, la squadra di Pioli si è imposta per ben diciannove volte, registrando solamente due pareggi e due sconfitte.

Le altre due squadre sul podio di questa speciale classifica sono il PSG, con 17 vittorie, il Napoli e il Manchester City alla pari con 16 successi.