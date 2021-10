Nuovo San Siro, fissato l’incontro

Ora che le elezioni comunali sono passate (e vinte), una delle questioni a cui il sindaco Giuseppe Sala dovrà far fronte è la vicenda sorta intorno al nuovo San Siro.

Nuovo San Siro Milan

Il progetto ideato da Milan e Inter di uno stadio completamente nuovo sussiste ancora. Certo, ci sono stati rallentamenti, peraltro dovuti alle comunali. In tal senso, la riconferma di Sala porta in sé delle buone sensazioni.

A proposito di ciò, Calcioefinanza.it scrive che già in settimana si prevede un meeting formale in comune tra le parti in causa. L’intenzione è chiara: riprendere il discorso nuovo stadio, evitando altri stop burocratici, quali potrebbero essere l’opposizione del partito dei Verdi.

La speranza per entrambi i club è ottenere l’ok entro il 2021, di modo tale da poter scegliere tra i progetti Popoulus e Sportium. L’ambizione, come riportato anche da Scaroni, sarebbe quella di iniziare i lavori a partire dal 2022.