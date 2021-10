Nuovo stadio, c’è la svolta: tutti gli aggiornamenti

È arrivato il via libera al progetto del nuovo stadio di San Siro. Inter, Milan e il Comune hanno trovato l’intesa per la costruzione della nuova casa delle squadre milanesi.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Populous e Manica-Sportium sarebbero in corsa per aggiudicarsi la corsa per la realizzazione del nuovo stadio.

San Siro Milan Stadio

Il primo progetto, chiamato “Cattedrale”, sarebbe in vantaggio secondo la rosea. Nell’idea dei progettisti di Populous, gli stessi ad aver realizzato lo stadio del Tottenham, c’è quella di richiamare elementi iconici di Milano come il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II.