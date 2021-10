Occasione low cost per gennaio: occhi puntati su un figlio d’arte

La dirigenza del Milan studia le possibili strategie da adottare per il calciomercato di gennaio 2022; visto che le condizioni fisiche di Ibrahimovic e Giroud non danno garanzie totali e considerando un eventuale “sotto-rendimento” di Pellegri da ora a fine anno, potrebbe arrivare un innesto aggiuntivo in attacco. Un figlio d’arte.

Difatti, secondo la testata svedese Sportbladet, il Milan avrebbe posto la sua attenzione su Jordan Larsson, figlio della leggenda del Celtic Henrik “Henke” Larsson. Il 24enne svedese gioca nello Spartak Mosca e il suo contratto scade a giugno 2023. Il club russo vorrebbe il rinnovo per 2-3 anni, ma l’accordo tra le parti è lontano ed esiste la concreta possibilità che il giocatore venga ceduto già a gennaio, per una cifra inferiore a 10 milioni di euro.

Milan Mercato Larsson

Jordan Larsson non sta avendo un rendimento in linea con quello della stagione scorsa: un solo gol in 14 presenze totalizzate, rispetto ai 15 gol e 5 assist in 30 partite; in totale 26 reti e 9 assist in 74 match disputati nella sua “campagna di Russia” ed è nel giro della nazionale maggiore svedese – 7 presenze e un gol.

Oltre al Milan, anche altre due squadre di Serie A sono interessate, Fiorentina e Napoli. Sulle sue tracce si sono messi anche altri club, quali West Ham e Wolfsburg.