Ostacoli per Belotti: si inseriscono due club di Premier

Sul capitano del Torino Andrea Belotti non c’è solo l’interesse del Milan. Nonostante le ultime voci di mercato sul presunto accordo informale tra il club rossonero e il giocatore, quest’ultimo avrebbe attirato l’attenzione di due club di Premier League.

In base a quanto riferisce Tuttosport, la prospettiva di ingaggiare Belotti a parametro zero starebbe stuzzicando le grandi rivali del Nord di Londra, Arsenal e Tottenham. Due clienti scomodi in più nella corsa al Gallo, mentre i tifosi granata sperano ancora in un rinnovo.